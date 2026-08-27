Росія знищила склад Roshen на Київщині: чи буде дефіцит товарів

Зруйнований об'єкт забезпечував збереження та подальше постачання готової кондитерської продукції по всій країні. У момент обстрілу на складі перебував персонал, однак ніхто зі співробітників не постраждав - працівники вчасно відреагували на сигнал тривоги та перебували в укритті.

Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС, які продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Також триває процес оцінювання завданих матеріальних збитків.

Загроза перебоїв

Це вже друга атака російських окупантів на складську інфраструктуру ROSHEN за час повномасштабної війни. Зокрема, у лютому ворог повністю зруйнував склад готової продукції компанії в місті Яготин.

"Нинішня атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів", - йдеться у заяві.

Водночас у компанії запевнили, що досвід попередньої атаки дозволив сформувати резервні сценарії для мінімізації наслідків удару.

Команда відпрацьовує механізми швидкої перебудови логістики, перерозподіляє наявні товарні запаси та залучає альтернативні складські майданчики. Це дозволить швидко відновлювати постачання та зменшити вплив ситуації на партнерів і споживачів.