Росія знайшла заміну знищеному корвету "Аскольд" в окупованій Керчі, - ЗМІ

Видання посилається на зроблену на основі супутникових знімків інфографіку від OSINT-аналітика MT_Anderson. Вона демонструє поточний статус усіх чотирьох ракетних корветів проекту 22800 "Каракурт", що є носіями крилатих ракет "Калибр".

Згідно з нею, фактично знищений під час ракетної атаки 4 листопада 2023 року корвет "Аскольд" станом на 3 грудня вже проходив ремонт на заводі "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. При цьому росіяни накрили згори ті ділянки корпусу корабля, що зазнали найбільших руйнувань.

Водночас, зазначає Defence Express, найбільший інтерес викликає знімок за 5 грудня 2023 року по Новоросійську. На ньому видніються одразу два ракетні корвети проекту 22800 "Каракурт": "Амур", добудований та уже пройшов випробування, але ще не прийнятий до складу ЧФ РФ, і ймовірно корабель "Туча", котрий перегнали до Новоросійська внутрішніми водними шляхами.

На відміну від попередніх трьох "Каракуртів", що будувалися на потужностях заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі, корвет "Туча" був збудований на верфі російського міста Зєлєнодольск (Татарстан), що на березі Волги. Припускається, що новий носій "Калібрів" замість знищеного корвета "Аскольд", росіяни перегнали до Новоросійска по Волго-Донському каналу.

Корвет "Туча" був закладений у 2019 році, та спущений на воду в Зєлєнодольску у липні 2023 року. За своїми характеристиками судно не відрізняється від попередніх кораблів проекту 22800 "Каракурт":

повне водозаміщення – 870 тонн;

довжина та ширина корпусу – 67 метрів та 11 метрів;

автономність плавання – до 15 діб, екіпаж – 39 осіб;

озброєння – 76-мм гармата, 8 пускових під ракети "Калибр" або "Оникс", "Панцырь" у морській версії, дрон "Орлан-10".

Фото: спускання на воду ракетного корвету "Туча", липень 2023 року (Defence Express)

Ракетний удар ЗСУ по Керчі

4 листопада у тимчасово окупованій Керчі в Криму пролунали вибухи.

Російські загарбники повідомили про роботу в місті протиповітряної оборони. Водночас українські військові заявили, що Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму.

Внаслідок атаки був пошкоджений носій ракет "Калібр" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту РФ у грудні 2023 року.

Фото Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали, що Сили оборони завдали ворожому кораблю суттєвих пошкоджень. Зазначалося, що "Аскольд", ймовірно, не підлягає ремонту.

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