Росія знайшла покупця на мільярд доларів після відмови Лондона і Нью-Йорка

За даними Trade Data Monitor, отриманими від митної служби Китаю, імпорт до Китаю російських руд і концентратів дорогоцінних металів, включно із золотом і сріблом, зріс на 80% до 1 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Ціни на злитки цього року зросли приблизно на 28%, чому сприяли зростаючі геополітичні ризики і торговельна напруженість, а також закупівлі з боку центральних банків і біржових інвестиційних фондів.

Росію, другого за величиною виробника золота у світі з річним обсягом видобутку понад 300 тонн, відсторонили від західних торгових центрів, як-от Лондон і Нью-Йорк, після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Банк Росії, раніше найбільший у світі центральний банк-покупець золота, не відновив великомасштабних закупівель, унаслідок чого Китай залишається одним із небагатьох великих ринків, що залишилися для країни.

Золотодобувачі в Росії також отримали підтримку завдяки зростаючому внутрішньому роздрібному попиту, який у 2024 році досяг рекордного рівня, оскільки росіяни звернулися до дорогоцінних металів для захисту своїх заощаджень.

Російська ГМК "Норильський нікель", один з найбільших світових виробників паладію і платини, цього року збільшила експорт до Китаю. Ціни на ці метали зросли на 38% і 59% відповідно.