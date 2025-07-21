Россия нашла покупателя на миллиард долларов после отказа Лондона и Нью-Йорка

Экспорт российских драгоценных металлов в Китай почти удвоился в первой половине 2025 года благодаря рекордным ценам на золото, которые увеличили выручку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным Trade Data Monitor, полученным от таможенной службы Китая, импорт в Китай российских руд и концентратов драгоценных металлов, включая золото и серебро, вырос на 80% до 1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Цены на слитки в этом году выросли примерно на 28%, чему способствовали возросшие геополитические риски и торговая напряженность, а также закупки со стороны центральных банков и биржевых инвестиционных фондов.
Россия, второй по величине производитель золота в мире с годовым объемом добычи более 300 тонн, была отстранена от западных торговых центров, таких как Лондон и Нью-Йорк, после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Банк России, ранее крупнейший в мире центральный банк-покупатель золота, не возобновил крупномасштабные закупки, в результате чего Китай остается одним из немногих оставшихся крупных рынков для страны.
Золотодобытчики в России также получили поддержку за счет растущего внутреннего розничного спроса, который в 2024 году достиг рекордного уровня, поскольку россияне обратились к драгоценным металлам для защиты своих сбережений.
Российская ГМК "Норильский никель", один из крупнейших мировых производителей палладия и платины, в этом году увеличила экспорт в Китай. Цены на эти металлы выросли на 38% и 59% соответственно.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что после вторжения Москвы в Украину торговля российским золотом переключилась с Лондона на Дубай. Теперь она перемещается еще дальне на восток - в Гонконг.
Отметим, Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец 2025 года с 3100 до 3300 долларов за унцию. Банк допускает, что перемирие между Россией и Украиной может ненадолго снизить цену.
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