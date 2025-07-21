Россия нашла покупателя на миллиард долларов после отказа Лондона и Нью-Йорка

По данным Trade Data Monitor, полученным от таможенной службы Китая, импорт в Китай российских руд и концентратов драгоценных металлов, включая золото и серебро, вырос на 80% до 1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Цены на слитки в этом году выросли примерно на 28%, чему способствовали возросшие геополитические риски и торговая напряженность, а также закупки со стороны центральных банков и биржевых инвестиционных фондов.

Россия, второй по величине производитель золота в мире с годовым объемом добычи более 300 тонн, была отстранена от западных торговых центров, таких как Лондон и Нью-Йорк, после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Банк России, ранее крупнейший в мире центральный банк-покупатель золота, не возобновил крупномасштабные закупки, в результате чего Китай остается одним из немногих оставшихся крупных рынков для страны.

Золотодобытчики в России также получили поддержку за счет растущего внутреннего розничного спроса, который в 2024 году достиг рекордного уровня, поскольку россияне обратились к драгоценным металлам для защиты своих сбережений.

Российская ГМК "Норильский никель", один из крупнейших мировых производителей палладия и платины, в этом году увеличила экспорт в Китай. Цены на эти металлы выросли на 38% и 59% соответственно.