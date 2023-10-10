Росія знала про підготовку ХАМАСу до нападу на Ізраїль, - ГУР

"За даними ГУР, керівництво Росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалось захопити під час війни проти України", - розповів Черняк.

Крім того, українській розвідці відомо, що російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом, зокрема в плані обміну досвідом ведення бойових дій.

"Зараз Кремль використовує факт нападу ХАМАСу і задля поширення чергової пропаганди проти України, і для відволікання уваги світу від російської агресії", - зазначив Черняк.

Водночас, за оцінками ГУР, вже кілька груп, які виконують завдання російських спецслужб, діють на територіях бойових дій виключно в інтересах Росії, додає співрозмовник.

Зв'язки Росії із ХАМАСом

Нагадаємо, що в травні минулого року представницька делегація із сектора Гази відвідала РФ, де зустрічалася з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Також ватажки ХАМАС, визнаного терористичним угрупованням у США, ЄС та Ізраїлі та багатьох інших країни, раніше багато разів зустрічалися з російськими дипломатами.

Росія співпрацює з Іраном, аби постачати велику кількість дронів для атак на Україну, а тепер ще й для того, аби заохочувати атаки на Ізраїль. Крім того, Москва розвивала та підтримувала зв’язки з палестинськими терористичними групами та окремими екстремістами ще з радянських часів.

ХАМАС два роки обманював Ізраїль перед нападом

Нагадаємо, як вчора написало видання Reuters з посиланням на джерела з палестинської сторони, ХАМАС використовував хитрощі, щоб переконати Ізраїль в небажанні воювати.

Терористи спеціально створювали враження, що ніби не готуються до бою, хоча насправді все було навпаки. ХАМАС збудували в секторі Газа копію ізраїльського поселення, де бойові угруповання відпрацьовували висадку військового десанту та штурм. Все це вони знімали на відео.

Як пише Reuters, джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що служби безпеки Ізраїлю були обдурені ХАМАСом.

"Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, доки не влаштували наступ", - сказало джерело.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня, палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю. Разом з тим бойовики прорвалися на ізраїльську територію.

Терористам вдалося захопити низку населених пунктів, але вже за кілька днів армія Ізраїлю повернула під контроль 100% території.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі" і завдає ударів по об'єктах на території сектора Гази. за Минулої ночі було вражено 200 таких об'єктів.

Детальне про те, як напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль вплинув на ситуацію в країні та регіоні та як це вплине на ситуацію в Україні - читайте за посиланням.

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