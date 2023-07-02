Росія значно зменшила застосування баражуючих авіабомб, - Гуменюк

"Вони не відмовилися від бомбардувань керованими авіабомбами, але, очевидно, їх стало менше. Раніше це було 3-4 рази на добу, потім зійшло до 2-3. Зараз фактично (фіксується - ред.) один випадок на добу, як правило. Скоріш за все, все це пов’язано з тим, що ці керовані авіабомби вони переоблаштовують із застарілих авіабомб, надаючи їм крила, як то кажуть, для того, щоб ці бомби працювали так, щоб неушкодженими лишалися літаки", - розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, що складність полягає у тому, літаки, які випускають ці керовані авіабомби, не наближаються до зони ураження української системи ППО.

"Нам потрібно не тільки наша авіація, яка також могла б і нищить ворожу авіацію, а ще і достатньо потужні (іноземні - ред.) засоби ППО, які допомогли б нам також нищити літаки на більшій відстані, щоб зняти це напруження з повітря", - заявила Гуменюк.

Наразі росіяни ще не можуть повернутися на ті чи інші позиції через високу воду, вони намагаються застосовувати й баражуючі боєприпаси, і авіацію.

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

Лиманському,

Бахмутському;

Мар’їнському напрямках,

Протягом минулої доби відбулось 46 бойових зіткнень.

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