Россия значительно уменьшила применение баражирующих авиабомб, - Гуменюк

"Они не отказались от бомбежек управляемыми авиабомбами, но, очевидно, их стало меньше. Раньше это было 3-4 раза в сутки, потом сошло до 2-3. Сейчас фактически (фиксируется – ред.) один случай в сутки, как правило. Скорее всего, все это связано с тем, что эти управляемые авиабомбы они переустраивают из устаревших авиабомб, предоставляя им крылья, как говорится, для того, чтобы эти бомбы работали так, чтобы невредимыми оставались самолеты", - рассказала Гуменюк.

Она объяснила, что сложность состоит в том, что самолеты, которые выпускают эти управляемые авиабомбы, не приближаются к зоне поражения украинской системы ПВО.

"Нам нужно не только наша авиация, которая также могла бы и уничтожает вражескую авиацию, а еще и достаточно мощные (иностранные – ред.) средства ПВО, которые помогли бы нам также уничтожать самолеты на большем расстоянии, чтобы снять это напряжение с воздуха", – заявила Гуменюк.

Пока россияне еще не могут вернуться на те или иные позиции из-за высокой воды, они пытаются применять и баражирующие боеприпасы, и авиацию.

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

Лиманском,

Бахмутскому;

Марьинском направлениях,

За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.

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