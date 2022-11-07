Росія не зможе здобути переваги в повітрі над Україною, - британська розвідка

Росія продовжує втрачати у війні з Україною бойові літаки та досвідчених пілотів. Можливості відновити потенціал і досягти переваги у повітрі відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 3 листопада 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні більш ніж удвічі більше літаків, ніж у радянсько-афганській війні. Це становить 278 втрачених літаків в Україні, порівняно зі 119 в Афганістані.

"Хоча ми не можемо перевірити ці цифри незалежно, відсутність у Росії переваги в повітрі, що продовжується, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої авіаційної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, ситуація навряд чи зміниться протягом найближчих кількох місяців.

"Вірогідні втрати російської авіації значно перевищують їх можливості з виробництва нових літаків. Час, необхідний підготовки компетентних пілотів, ще більше знижує здатність Росії відновлювати бойову авіацію", - зазначають у Міноборони Британії.