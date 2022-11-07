Россия не сможет добиться превосходства в воздухе над Украиной, - британская разведка

Россия продолжает терять в войне с Украиной боевые самолеты и опытных пилотов. Возможности восстановить потенциал и добиться превосходства в воздухе отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 3 ноября 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия потеряла на Украине более чем в два раза больше самолетов, чем в советско-афганской войне. Это составляет 278 потерянных самолетов в Украине по сравнению со 119 в Афганистане.

"Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у России превосходства в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев.

"Вероятные потери российской авиации значительно превышают их возможности по производству новых самолетов. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает способность России восстанавливать боевую авиацию", - отмечают в Минобороны Британии.