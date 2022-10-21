Росія зможе частково обійти цінову стелю на нафту, - Reuters

Минулого місяця країни G7 домовилися обмежити продаж російської нафти за примусово низькою ціною до 5 грудня.

Як зазначається у публікації, місяці дискусій між Сполученими Штатами та цими страховими, торговельними та судноплавними компаніями пом'якшили побоювання щодо санкцій. Тепер усі сторони розуміють, що Росія може значною мірою обійти план за допомогою власних кораблів і послуг.

Оцінки того, що 80-90% російської нафти, як і раніше, виходитимуть за межі механізму обмеження, небезпідставні, заявив агентству Reuters представник міністерства фінансів США.

В результаті лише від 1 до 2 млн барелів на добу експорту російської нафти та нафтопродуктів може бути зупинено, якщо країна відмовиться дотримуватись обмежень, сказав чиновник. У вересні Росія експортувала понад 7 млн барелів на добу. Це може створити фінансові та технічні труднощі для Росії, але також позбавить світ 1-2% її глобальної пропозиції.

Сполученим Штатам відомо про те, що деякі кораблі змінюють країну походження, а торгові підприємства переміщуються за межі G7, щоб ухилитися від плану, додав урядовець.

За словами чиновника, Росія понесе витрати через необхідність здійснювати більш тривалі рейси і буде переведена до категорії страхування та фінансування низької якості, що вселяє до Сполучених Штатів оптимізм. Росія буде змушена згодом продавати в межах цінової межі.

Тіньовий флот

"Теоретично існує досить великий тіньовий флот, щоб продовжити постачання російської нафти після 5 грудня", - заявила Андреа Оліві, керівник відділу наливних вантажів у гіганті торгівлі сировинними товарами Trafigura.

За її словами, багато з цих тіньових суден зможуть застрахуватися самостійно або вони зможуть бути застраховані російськими компаніями.

Банк JP Morgan вважає вплив цінової стелі пом'якшеним, оскільки Росія майже повністю оминає заборону, спрямовуючи китайські, індійські та власні судна, середній вік яких становить майже 20 років, що відносно багато за стандартами судноплавства.

В результаті російський експорт у грудні може скоротитися лише на 600 тисяч барелів на добу порівняно з вереснем, додав банк.

За словами Норберта Рукера, голови економічного відділу швейцарської компанії з управління активами Julius Baer, переміщуються не тільки кораблі, а й служби, необхідні для їхнього руху та руху їхніх нафтових вантажів.

"Нафтотрейдери, які торгують російською нафтою, більше не перебувають у Швейцарії, Женеві чи Лондоні. Вони переміщаються на Близький Схід. Якщо ви подивіться на азіатських покупців нафти, кораблів, страховки, то, схоже, все це все частіше робиться з Азії", - сказав він. Рукер.

Узгоджений у вересні план обмеження цін G7 був запропонований Сполученими Штатами гравцям галузі як запобіжний клапан для повної заборони ЄС на постачання з Росії, схваленої в червні. Послуги страхування, які враховують законодавство ЄС, забезпечують 95% світової торгівлі нафтою з судів, а це означає, що дії ЄС могли б зупинити більшу частину російського експорту.