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Росія не змогла повернутися до Ради ООН з прав людини

Фото: ООН (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія не змогла переобратися до Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини шляхом таємного голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter постійного представника України в ООН Сергія Кислиці.

РФ змагалася з Албанією та Болгарією за два місця в Раді ООН в період з 2024 по 2026 рік. Вказані місця були зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. Кандидатів обирали шляхом таємного голосування.

За даними Кислиці, Болгарію підтримали 160 голосами, Албанію 123 голосами, а ось Росію за Росію було віддано 83 голоси.

Таким чином у Раді безпеки ООН з-поміж європейських держав будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди

Росія в Раді ООН з прав людини

Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України. В кінці вересня BBC отримало копію документа, в якому РФ обіцяє членам ООН знайти "адекватні розв'язання питань прав людини".

В Держдепі США зазначили, що прагнення Росії бути учасником Ради ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні. 

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