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Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека

Фото: ООН (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия не смогла переизбраться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека путем тайного голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы.

РФ соревновалась с Албанией и Болгарией за два места в Совете ООН в период с 2024 по 2026 год. Указанные места были резервированы для стран Центральной и Восточной Европы. Кандидатов выбирали путем тайного голосования.

По данным Кислицы, Болгарию поддержали 160 голосами, Албанию 123 голосами, а вот Россию за Россию было отдано 83 голоса.

Таким образом, в Совете безопасности ООН среди европейских государств будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды.

Россия в Совете ООН по правам человека

Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека на предстоящих выборах. Ее исключили оттуда в прошлом году после начала войны против Украины. В конце сентября BBC получило копию документа, в котором РФ обещает членам ООН найти "адекватные решения вопросов прав человека".

В Госдепе США отметили, что стремление России быть участником Совета ООН по правам человека не согласовывается с его действиями в Украине.

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