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Росія змогла обійти ембарго і продає свою нафту дорожче, - Reuters

Середа 18 вересня 2024 22:14
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Росія змогла обійти ембарго і продає свою нафту дорожче, - Reuters Ілюстративне фото: Росія змогла обійти ембарго і продає свою нафту дорожче (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація змогла продавати свою нафту дорожче за обмеження ціни G7 і ЄС. Для цього було збільшено страхування нафтових вантажів до Індії до 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, російські компанії забезпечили страхове покриття 60% нафтових вантажів з Москви до Індії. Завдяки цьому Росія може продавати нафту за ціною понад 60 доларів за барель і це перевищує обмеження, встановлені країнами G7, Європейським Союзом та Австралією.

Водночас страхування для решти 40% танкерів, які перевозили нафту до Індії в липні, надавали західні компанії. Однак вони були надані лише для російських вантажів, проданих за ціною, що не перевищує встановлену межу.

Reuters пише, що російські страхові компанії надавали свої послуги перевізникам, які мають тісні зв'язки з Росією. З цього слідує, що Росія сама страхує свої перевезення для обходу ембарго. А судноплавні компанії Греції, ОАЕ та Китаю, під час транспортування російської нафти частіше користуються послугами західних компаній.

Постачання російської нафти в Індію

Росія є основним постачальником нафти в Індію, та третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі. На фоні введених санкцій Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти.

Раніше повідомлялось, що Росія почала продавати сорт нафти Urals по 75 доларів за барель. Це на чверть дорожче за стелю цін на нафту.

Також Індія надала дозвіл на морське страхування чотирьом російськими фірмами, що дозволить Кремлю бути менш залежним від послуг західних компаній.

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