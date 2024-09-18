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Россия смогла обойти эмбарго и продает свою нефть дороже, - Reuters

Среда 18 сентября 2024 22:14
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Россия смогла обойти эмбарго и продает свою нефть дороже, - Reuters Иллюстративное фото: Россия смогла обойти эмбарго и продает свою нефть подороже (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация смогла продавать свою нефть дороже ограничения цены G7 и ЕС. Для этого было увеличено страхование нефтяных грузов в Индию до 60%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, российские компании обеспечили страховое покрытие 60% нефтяных грузов из Москвы в Индию. Благодаря этому Россия может продавать нефть по цене более 60 долларов за баррель, что превышает ограничения, установленные странами G7, Европейским Союзом и Австралией.

В то же время, страхование для остальных 40% танкеров, перевозивших нефть в Индию в июле, предоставляли западные компании. Однако они были предоставлены только для российских грузов, проданных по цене, не превышающей установленный предел.

Reuters пишет, что российские страховые компании оказывали свои услуги перевозчикам, имеющим тесные связи с Россией. Из этого следует, что Россия сама страхует свои перевозки для обхода эмбарго. А судоходные компании Греции, ОАЭ и Китая при транспортировке российской нефти чаще пользуются услугами западных компаний.

Поставка российской нефти в Индию

Россия является основным поставщиком нефти в Индию и третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире. На фоне введенных санкций Индия стала самым большим покупателем российской морской нефти.

Ранее сообщалось, что Россия начала продавать сорт нефти Urals по 75 долларов за баррель. Это на четверть дороже потолка цен на нефть.

Также Индия предоставила разрешение на морское страхование четырем российским фирмам, что позволит Кремлю быть менее зависимым от услуг западных компаний.

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