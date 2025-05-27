Росія змінює напрямок удару: в ISW попередили про нову загрозу
Перекидання підрозділів з Донецької області до кордонів Сумської області може свідчити про нову воєнну стратегію російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що нещодавня вимога президента Росії Володимира Путіна щодо створення російськими військами "буферної зони" вздовж міждержавного російсько-українського кордону, а також постійні зусилля з цілковитого захоплення територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, ігнорують наявні обмеження Росії та підкреслюють намір Путіна розширити свої територіальні претензії.
У звіті послалися на інформацію українського військового аналітика Костянтина Машовця. У понеділок, 26 травня, він зазначив, що військове командування РФ нещодавно передислокувало підрозділи 752-го мотострілецького полку (3-я мотострілецька дивізія, 20-та загальновійськова армія, Московський військовий округ) та 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) для посилення російського угруповання, що веде наступ на північ Сумської області.
За словами Машовця, підрозділи 200-ї мотострілецької бригади діють біля українського села Володимирівка (на північ від міста Суми) та в селі Гордєєвка (безпосередньо на північ від Володимирівки, на території Росії). Водночас, підрозділи 752-го мотострілецького полку діють у напрямках Борової (Харківська область) та Лиману (Донецька область) щонайменше з середини 2024 року.
РФ перекидає сили з Донбасу
В ISW зазначили, що з середини 2023 року фіксували участь підрозділів 200-ї мотострілецької бригади у бойових діях на напрямку Бахмут - Часів Яр, який є пріоритетним для російського командування.
Інститут також отримував повідомлення про присутність росіян у Часовому Ярі станом на 6 травня. Наразі експерти не мають додаткових підтверджень про діяльність цих підрозділів у північній частині Сумської області, але буде стежити за подальшими повідомленнями.
Раніше аналітики зазначали, що нездатність російських військ прорвати українську оборону на захід та південний захід від Часового Яру, підриває здатність Росії готувати масштабні наступальні дії проти міста Костянтинівка та ширшої української оборонної лінії.
В Інституті не виключають, що передислокація військ з району Часового Яру свідчить про те, що російське командування може планувати відтермінування наступу на Костянтинівку. Це підтверджує поточну оцінку ISW: Росія наразі не має достатніх оперативних резервів для одночасного ведення наступальних дій у кількох напрямках.
"Рішення командування РФ відвести війська з цього напрямку, може свідчити про намір одночасно продовжувати просування в Донецькій області та створити буферну зону на півночі Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Командування може вважати, що у північній частині Сумської області російські війська мають більше шансів досягти значного просування, ніж біля Часового Яру", - йдеться у звіті.
Раніше в ISW припускали, що Путін, ймовірно, має намір використати буферні зони на півночі Сумської та Харківської областей для виправдання розширення своїх територіальних претензій на українські землі за межами традиційних претензій на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
Росіяни взяли під контроль чотири села у Сумській області
Джерело: Мапа війни DeepState (deepstatemap.live)
Проекти "буферних зон" Кремля
Минулого тижня Путін ініціював зустріч із російськими посадовцями, під час якої озвучив ідею створення "буферної зони" шириною щонайменше 25 кілометрів у північній частині Сумської області.
Хоча подробиць він не навів, пропагандистські ЗМІ РФ припустили, що йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які межують із Чернігівською, Сумською та Харківською областями України.
Згодом депутат Держдуми Віктор Соболєв, який входить до комітету з оборони, заявив, що ця "буферна зона" начебто має охоплювати території щонайменше шести українських областей.
25 травня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Путін начебто мав на увазі захоплення практично всієї території України.
Тим часом російські війська вже захопили чотири прикордонних села на північний схід від міста Суми.
Додамо, що у травні 2024 року російський диктатор наказав створити буферну зону на півночі Харківської області.
Детальніше про те, скільки разів Путін повертався до теми "буферних зон" і як на це реагувала Україна - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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