Росія змінює напрямок удару: в ISW попередили про нову загрозу

Перекидання підрозділів з Донецької області до кордонів Сумської області може свідчити про нову воєнну стратегію російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що нещодавня вимога президента Росії Володимира Путіна щодо створення російськими військами "буферної зони" вздовж міждержавного російсько-українського кордону, а також постійні зусилля з цілковитого захоплення територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, ігнорують наявні обмеження Росії та підкреслюють намір Путіна розширити свої територіальні претензії.

У звіті послалися на інформацію українського військового аналітика Костянтина Машовця. У понеділок, 26 травня, він зазначив, що військове командування РФ нещодавно передислокувало підрозділи 752-го мотострілецького полку (3-я мотострілецька дивізія, 20-та загальновійськова армія, Московський військовий округ) та 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) для посилення російського угруповання, що веде наступ на північ Сумської області.

За словами Машовця, підрозділи 200-ї мотострілецької бригади діють біля українського села Володимирівка (на північ від міста Суми) та в селі Гордєєвка (безпосередньо на північ від Володимирівки, на території Росії). Водночас, підрозділи 752-го мотострілецького полку діють у напрямках Борової (Харківська область) та Лиману (Донецька область) щонайменше з середини 2024 року.

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В ISW зазначили, що з середини 2023 року фіксували участь підрозділів 200-ї мотострілецької бригади у бойових діях на напрямку Бахмут - Часів Яр, який є пріоритетним для російського командування.

Інститут також отримував повідомлення про присутність росіян у Часовому Ярі станом на 6 травня. Наразі експерти не мають додаткових підтверджень про діяльність цих підрозділів у північній частині Сумської області, але буде стежити за подальшими повідомленнями.

Раніше аналітики зазначали, що нездатність російських військ прорвати українську оборону на захід та південний захід від Часового Яру, підриває здатність Росії готувати масштабні наступальні дії проти міста Костянтинівка та ширшої української оборонної лінії.

В Інституті не виключають, що передислокація військ з району Часового Яру свідчить про те, що російське командування може планувати відтермінування наступу на Костянтинівку. Це підтверджує поточну оцінку ISW: Росія наразі не має достатніх оперативних резервів для одночасного ведення наступальних дій у кількох напрямках.

"Рішення командування РФ відвести війська з цього напрямку, може свідчити про намір одночасно продовжувати просування в Донецькій області та створити буферну зону на півночі Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Командування може вважати, що у північній частині Сумської області російські війська мають більше шансів досягти значного просування, ніж біля Часового Яру", - йдеться у звіті.

Раніше в ISW припускали, що Путін, ймовірно, має намір використати буферні зони на півночі Сумської та Харківської областей для виправдання розширення своїх територіальних претензій на українські землі за межами традиційних претензій на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

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Джерело: Мапа війни DeepState (deepstatemap.live)