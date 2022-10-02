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Росія змінила тактику використання дронів-камікадзе в Україні: названо причину

Фото: дрони-камікадзе ZALA Ланцет-1 та Ланцет-3 стала використовувати РФ в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія почала активніше використовувати в Україні дрони-камікадзе ZALA "Ланцет-1" та "Ланцет-3". Це може бути пов’язане з постачання Україні Switchblade 600.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерську розслідувальну спільносту InformNapalm.

"За їх допомогою ССО РФ намагаються завдавати удари по місцях, де на їх думку знаходяться скупчення боєприпасів, наприклад, по зелених ящиках від снарядів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в спільноті, наразі не відомо скільки у РФ є "Ланцетів", але їх поява на фронті ймовірно пов'язана зі спробою командування ЗС РФ симетрично відреагувати на новини про постачання Україні так званих "летючих джавелінів" - Switchblade 600.

"Водночас використання іранських дронів-камікадзе, які називають "летючими мопедами" носить більш масовий характер, росіяни їх використовують по об'єктах інфраструктури", - констатують в InformNapalm.

Як повідомлялося, Пентагон планує замовити та відправити в Україну 10 безпілотників новітньої моделі Switchblade. Нове озброєння є частиною військової допомоги нашій країні у розмірі 300 млн. доларів.

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