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Россия изменила тактику использования дронов-камикадзе в Украине: названа причина

Фото: дроны-камикадзе ZALA Ланцет-1 и Ланцет-3 стала использовать РФ в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия начала активнее использовать в Украине дроны-камикадзе ZALA "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Это может быть связано с поставкой Украине Switchblade 600.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.

"С их помощью ССО РФ пытаются наносить удары по местам, где по их мнению находятся скопления боеприпасов, например, по зеленым ящикам от снарядов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в сообществе, пока неизвестно, сколько у РФ есть "Ланцетов", но их появление на фронте вероятно связано с попыткой командования ВС РФ симметрично отреагировать на новости о поставках Украине так называемых "летучих джавелинов" - Switchblade 600.

"В то же время использование иранских дронов-камикадзе, которые называют "летучими мопедами", носит более массовый характер, россияне их используют по объектам инфраструктуры", - констатируют в InformNapalm.

Как сообщалось, Пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников новейшей модели Switchblade. Новое вооружение является частью военной помощи нашей стране в размере 300 млн долларов.

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Война в Украине