Росія зіткнулася з проблемами в експорті нафти після санкцій США, - Bloomberg

За останній місяць загалом 14 танкерів, які перевозили нафту до Індії, або зупинялися, або розверталися, або відключали обладнання, яке повідомляє системи цифрового стеження про їхнє розташування

За долею кораблів уважно слідкуватимуть влада Москви та Заходу. США намагаються знайти тонку межу між обмеженням доступу Росії до нафтодоларів і водночас збереженням постачань.

На борту 14 перевізників, виявлених агентством Bloomberg, знаходиться 11 млн барелів нафти. Усі вони мали вирушити до Індії, де уряд цього місяця заявив, що скоротив російський імпорт, оскільки ціни були недостатньо низькими. Нью-Делі спростував чутки про логістичні труднощі із оплатою Росії. Більшість із них припадає на сорт "Сокіл", що експортується зі сходу країни, але деякі вантажі Urals також затримуються.

Ознаки можливих проблем з'явилися лише через кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.

При цьому Росія все частіше використовує таємних торговців і величезний флот суден з невизначеним власником і страховкою, щоб обійти цінову межу "Великої сімки", яка мала завдати шкоди Кремлю.

Деякі з 14 кораблів, зважаючи на все, втратили сигнал, а це означає, що вони можуть просто таємно доставляти вантаж. Проте відколи почалася війна проти України, було незвичайно бачити, як танкери, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, роблять це.

Експорт до Індії

Росія була найбільшим постачальником нафти до Індії минулого року, але з літа її імпорт різко впав.

Індійський уряд заперечує, що падіння пов'язане з проблемами з оплатою, натомість звинувачуючи високу ціну російських барелів порівняно з іншими сортами. Але останнє зниження відбулося після того, як США дали зрозуміти, що посилюватимуть обмеження цін і розширюватимуть санкції щодо Росії.

Принаймні одному індійському нафтопереробному заводу довелося купувати сиру нафту Мурбана в Абу-Дабі, щоб замінити російський імпорт.

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.