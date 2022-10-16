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Росія не здатна виробляти ракети так швидко, як їх витрачає, - британська розвідка

Фото: Росія не зможе швидко відновити запаси сучасних ракет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не спроможна виробляти сучасні ракети з тією швидкістю, з якою вони витрачаються. Ймовірно, скоро РФ відчує дефіцит високоточних боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

З 10 жовтня Росія випустила понад 80 ракет, проте половину з них збили сили протиповітряної оборони України. За даними британської розвідки, масові удари по Україні значно спустошують російські запаси.

Російська оборонна промисловість, ймовірно, не здатна виробляти сучасні боєприпаси з тією швидкістю, з якою армія РФ витрачає їх на війні в Україні.

"Ці атаки свідчать про подальше погіршення російських запасів ракет великої дальності, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ витратила вже дві третини запасу ракет, проте вона має ще 600 ракет.

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