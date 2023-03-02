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Росія не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50, - розвідка

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Росія, Четвер 02 березня 2023 21:06
Росія не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50, - розвідка Фото: Росія не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50 (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Наразі в Росії немає можливості виробляти радіолокаційні літаки А-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова під час телемарафону.

"Там (в Росії - ред.) є різні модифікації. Всього близько 10 різних модифікації подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти", - сказав Юсов.

За його словами, виробляти літаки подібні до А-50 з подібними завданнями, станом на сьогодні, "здеградована промисловість Російської Федерації не здатна".

Крім того, представник розвідки нагадав, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції.

Нагадаємо, що російський літак А-50 атакували безпілотники, переобладнані під дрони-камікадзе, які переносили вибухівку. Після атаки на літаку змінився колір крил та тарілки.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що літак А-50 вилетів з Білорусі та перетнув кордон з Росією. Ймовірно, він прямує на Авіаційний ремонтний завод у Таганрозі. Він залишив повітряний простір Білорусі через 40 хвилин після зльоту. Проте назад він не повернувся.

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