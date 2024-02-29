ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія не збирається зупинятись, а готує гонку озброєнь та дестабілізацію, - Зеленський

Четвер 29 лютого 2024 19:24
UA EN RU
Росія не збирається зупинятись, а готує гонку озброєнь та дестабілізацію, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація не збирається зупинятись у своїх планах щодо дестабілізації ситуації у світі. Москва хоче влаштувати гонку озброєння.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що якщо "впаде свобода когось одного", то всі решта також не витримають російського вторгнення.

"Така реальність. Ми маємо захищатися. І можемо захиститися. Мусимо досягти наших спільних цілей", - підкреслив президент.

Відправка іноземних військ в Україну

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, США, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії у війні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна
"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС