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Росія збільшує угруповання ракетоносіїв у Чорному морі

Фото: Вороже угруповання у Чорному морі поповнилося ракетоносіями (nexta)
Автор: РБК-Україна

У Чорному морі угруповання військового флоту ворога збільшилося протягом дня з 10 до 14 ракетоносіїв. Наразі загальна кількість готових до пуску ракет класу "Калібр" може перевищувати 30 штук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

Він підкреслив, що вороже угруповання посилено двома підводними човнами. Загалом Назаров зазначив, що ситуація на Південнобузькому напрямку складна, проте повністю контролюється силами ЗСУ.

Крім того, спікер ОК "Південь" повідомив, що вночі з боку Чорного моря було здійснено запуски іранських дронів-камікадзе, 10 з яких знищено на Черкащині та один - на Кіровоградщині.

Раніше військові повідомляли , що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, які у зоні досягнення відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

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