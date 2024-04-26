Росія збільшує співпрацю з Іраном. Bloomberg розповіло, як це позначиться на Ізраїлі

Росія відкрито співпрацює з Іраном у військовій сфері і постачає йому низку важливих технологій. Це може посилити можливості Тегерана, який нещодавно зробив спробу обстрілу Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся зі своїм іранським колегою Мохаммадом-Різою Аштіані та заявив про плани щодо розширення військової співпраці.

"Припущення про те, що Іран закуповує зброю у Росії, викликало в Ізраїлі занепокоєння щодо наслідків розширення оборонних зв'язків Москви та Тегерана", - пише видання.

Колишній виконувач обов’язків генерального директора Міністерства стратегічних справ Ізраїлю Шай Хар-Цві повідомив, що Росія, схоже, має намір поставити Ірану винищувачі Су-35, а також систему протиповітряної оборони С-400. Він також уточнив, що РФ працює з Іраном у кіберсфері та обміном розвідданими, а також допомагає йому запускати шпигунські супутники.

Старший науковий співробітник університету імені Рейхмана Хар-Цві назвав Росію противником Ізраїлю, оскільки вона підтримує радикальну антиізраїльську вісь.

Відносини РФ та Ірану стають ближчими

Ізраїльська державна телекомпанія "Кан" повідомляла, що Ізраїлю 19 квітня вдалося подолати протиповітряну оборону Ірану, випустивши надзвукові ракети, які пошкодили батарею С-300 російського виробництва на авіабазі недалеко від Ісфахана.

У свою чергу, Росія розраховує на те, що Іран надасть безпілотники для війни в Україні. Видання пише, що постачання двох країн взаємодоповнюють одна одну, адже Росії потрібно більше ракет і дронів, а Ірану не вистачає сучасних систем ППО та винищувачів.

Колишній високопосадовець Міністерства оборони Ізраїлю генерал-майор запасу Амос Гілеад сказав, що Росія та Іран стали ближчими, ніж будь-коли, завдяки війні в Україні.

Що Росія встигла передати Ірану

У вересні Іран отримав першу партію навчально-бойових літаків Як-130 із Росії. Їх можна використовувати для навчання пілотів на Су-35, а через два місяці заступник міністра оборони Ірану заявив, що домовленості про постачання цих винищувачів завершено.

Нинішній парк бойових літаків Ірану застарів, включаючи американські літаки F-14, які вперше надійшли на озброєння у 1970-х роках. Також Іран хоче систему С-400, яка нібито може вражати ціль на відстані до 400 кілометрів та має здатність протистояти таким літакам, як F-35.

Оскільки російські підводні човни також входять до потенційного списку покупок Ірану, військовий союз Москви з Тегераном викликає занепокоєння не лише Ізраїль. Це може вплинути на інших союзників США, а саме Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.