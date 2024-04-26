Россия увеличивает сотрудничество с Ираном. Bloomberg рассказало, как это отразится на Израиле

Россия открыто сотрудничает с Ираном в военной сфере и снабжает его рядом важных технологий. Это может усилить возможности Тегерана, недавно предпринявшего попытку обстрела Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом-Ризой Аштиани и заявил о планах по расширению военного сотрудничества.

"Предположение о том, что Иран закупает оружие у России, вызвало в Израиле беспокойство по поводу последствий расширения оборонных связей Москвы и Тегерана", - пишет издание.

Бывший исполняющий обязанности генерального директора Министерства стратегических дел Израиля Шай Хар-Цви сообщил, что Россия, похоже, намерена поставить Ирану истребители Су-35, а также систему противовоздушной обороны С-400. Он также уточнил, что Россия работает с Ираном в киберсфере и обменом разведданными, а также помогает ему запускать шпионские спутники.

Старший научный сотрудник университета имени Рейхмана Хар-Цви назвал Россию противником Израиля, поскольку поддерживает радикальную антиизраильскую ось.

Отношения РФ и Ирана становятся ближе

Израильская государственная телекомпания "Кан" сообщала, что Израилю 19 апреля удалось преодолеть противовоздушную оборону Ирана, выпустив сверхзвуковые ракеты, повредившие батарею С-300 российского производства на авиабазе недалеко от Исфахана.

Россия рассчитывает на то, что Иран предоставит беспилотники для войны в Украине. Издание пишет, что поставки двух стран взаимодополняют друг друга, ведь России нужно больше ракет и дронов, а Ирану не хватает современных систем ПВО и истребителей.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Израиля генерал-майор запаса Амос Гилеад сказал, что Россия и Иран стали ближе, чем когда-либо, благодаря войне в Украине.

Что Россия успела передать Ирану

В сентябре Иран получил первую партию учебно-боевых самолетов Як-130 из России. Их можно использовать для обучения пилотов на Су-35, а через два месяца замминистра обороны Ирана заявил, что договоренности о поставках этих истребителей завершены.

Нынешний парк боевых самолетов Ирана устарел, включая американские самолеты F-14, впервые поступившие на вооружение в 1970-х годах. Также Иран хочет систему С-400, которая якобы может поражать цель на расстоянии до 400 километров и способна противостоять таким самолетам, как F-35.

Поскольку российские подлодки также входят в потенциальный список покупок Ирана, военный союз Москвы с Тегераном вызывает обеспокоенность не только Израиль. Это может повлиять на других союзников США, а именно на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.