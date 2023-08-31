Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: що відомо

"На бойове чергування додатково виведені фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп "Калібрів" - до 24", - йдеться в повідомленні.

Наразі рівень ракетної загрози підвищено.

"Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Реагуйте оперативно", - попередили в Telegram-каналі..

Відзначимо, що ще вранці в ОК "Південь" повідомляли, що корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 14 одиниць: 13 - в Чорному та 1 - в Азовському морях. Надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр" який ворог заводив вночі в пункт базування, знов виведено на бойове чергування в Чорне море.

Обстріл України 30 серпня

В ніч на 30 серпня російські війська випустили по Україні 28 ракет і 16 дронів. Зокрема, ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса. Силам ППО вдалося збити всі 28 ракет і 15 із 16 БПЛА. Цей обстріл став наймасштабнішою атакою по Києву та області з весни. Дві людини загинули, троє були поранені. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.