Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: что известно

"На боевое дежурство дополнительно выведены фрегат и еще один малый ракетный корабль. Общий залп "Калибров" - до 24", - говорится в сообщении.

В настоящее время уровень ракетной угрозы повышен.

"Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. Реагируйте оперативно", - предупредили в Telegram-канале.

Отметим, что еще утром в ОК "Юг" сообщали, что корабельная группировка врага развернута в количестве 14 единиц: 13 - в Черном и 1 - в Азовском морях. Надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр", который враг заводил ночью в пункт базирования, вновь выведен на боевое дежурство в Черное море.

Обстрел Украины 30 августа

Ночью на 30 августа российские войска выпустили по Украине 28 ракет и 16 дронов. В частности, ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса. Силам ПВО удалось сбить все 28 ракет и 15 из 16 БПЛА. Этот обстрел стал самой масштабной атакой по Киеву и области с весны. Два человека погибли, трое были ранены. Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.