Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, - Гуменюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Ми ретельно відстежуємо їх активність на всіх напрямках. В паралелі з підняттям авіації, ворог нарощував і присутність в Чорному морі. Попри потужний шторм, сьогодні до вечора (росіяни - ред.) накопичили вже 17 кораблів в Чорному морі", - заявила Гуменюк.

За її словами, серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний. Це говорить про те, що цілком ймовірно, що зараз росіяни тримають до 28 калібрів в Чорному морі.

"Така тактика коли спочатку працює авіація, а потім доєднується носій ракет з Чорного моря, може свідчити знов таки про підготовку масованого ракетного удару", - підкреслила керівник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що РФ вивела у Чорне море два ракетоносії.

Крім того, сьогодні Україною вже п'ять разів ширилась повітряна тривога.

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