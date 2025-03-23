Росія збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі: який залп

Станом на 06:00, 23 березня, в Чорному морі зафіксувано 3 ворожі кораблі. Всі вони є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 12 одиниць.

Водночас в Азовському морі, як у попередні дні, суден немає. Однак 4 кораблі помітили в Середземному морі, з яких 3 є носіями" із загальним залпом до 26 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили.

до Чорного моря – 1 судно, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.