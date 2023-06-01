Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" може запустити

Росія зосередила у Чорному морі чотири носії "Калібрів". Вони можуть запустити понад 20 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова у Telegram .

За його словами, росіяни продовжують маневрування у Чорному морі, намагаючись знайти результативну тактику тероризування населення України.

Він зазначив, що станом на вечір фіксується збільшення кількості російських ракетоносіїв в акваторії. Окупанти, зокрема, вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен", який може запускати "Калібри".

"Станом на 18:00 у морі два надводні і два підводні ракетоносії. Загальний залп може досягати 24 ракет типу "Калібр", - уточнив Назаров.

Ракетні удари росіян

Зазначимо, що у травні фіксувалося значне посилення атак росіян по Україні. Для ударів ворог використовував ракети та дрони. При цьому окупанти стали частіше бити по нашій країні за допомогою балістичних та гіперзвукових ракет.

Остання атака ворога фіксувалася сьогодні, 1 червня, вночі. Через падіння уламків у столиці загинули мирні жителі.