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Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" может запустить

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Четверг 01 июня 2023 18:45
Россия увеличила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" может запустить Иллюстративное фото: Россия увеличила количество кораблей в Черном море (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия сосредоточила в Черном море четыре носителя "Калибров". Они могут запустить более 20 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

По его словам, россияне продолжают маневрирование в Черном море, пытаясь найти результативную тактику терроризирования населения Украины.

Он отметил, что по состоянию на вечер фиксируется увеличение количества российских ракетоносителей в акватории. Оккупанты, в частности, вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен", который может запускать "Калибры".

"По состоянию на 18:00 в море два надводных и два подводных ракетоносителя. Общий залп может достигать 24 ракет типа "Калибр", - уточнил Назаров.

Ракетные удары россиян

Отметим, что в мае фиксировалось значительное усиление атак россиян по Украине. Для ударов враг использовал ракеты и дроны. При этом оккупанты стали чаще бить по нашей стране при помощи баллистических и гиперзвуковых ракет.

Последняя атака врага фиксировалась сегодня, 1 июня, ночью. Из-за падения осколков в столице погибли мирные жители.

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