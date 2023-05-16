Росія збільшила експорт нафти до максимуму після вторгнення в Україну, - МЕА

За оцінками МЕА, Москва не виконала оголошене скорочення постачання на 500 тис. барелів на добу в повному обсязі.

За даними агентства, Росія може нарощувати обсяги, щоб компенсувати втрачений зиск. Доходи країни від експорту нафти зросли на 1,7 млрд доларів до 15 млрд доларів минулого місяця, але були на 27% нижчими, ніж рік тому, а податкові надходження від нафтогазового сектора знизилися на 64% у річному обчисленні.

"Росія, схоже, не має проблем з пошуком охочих купити свою нафту і нафтопродукти, часто за рахунок інших членів ОПЕК+ на дворівневому ринку, який виник після набуття чинності ембарго", - зазначають у МЕА.

Агентство прогнозує, що світовий попит на нафту зросте на 2,2 млн. барелів на добу в річному обчисленні в 2023 році до середнього рівня 102 млн барелів на добу, що на 200 тис. барелів на добу вище, ніж у прогнозі за березень.

"Відновлення попиту в Китаї продовжує перевищувати очікування: у березні країна встановила історичний рекорд на рівні 16 млн барелів на добу", - зазначають у МЕА.

За даними агентства, падіння світових цін на нафту протягом останнього місяця сталося через зниження промислової активності та вищих відсоткових ставок, "що в сукупності призвело до того, що сценарії рецесії набирають обертів".

"Поточний ринковий песимізм, однак, різко контрастує з жорсткішим ринковим балансом, який ми очікуємо в другій половині року, коли очікується, що попит перевищить пропозицію майже на 2 млн барелів на добу", - додали в МЕА.

Нагадаємо, Міністерство енергетики Росії заявило, що скорочення видобутку нафти в країні у квітні майже досягло цільового рівня 500 тисяч барелів на добу.