RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия увеличила экспорт нефти до максимума после вторжения в Украину, - МЭА

Фото: Экспорт российской нефти достиг пика после вторжения в Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Предложение российской нефти оставаться устойчивым. В апреле 2023 год экспорт достиг пика после вторжения в Украину - до 8,3 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценкам МЭА, Москва не выполнила объявленное сокращение поставок на 500 тыс. баррелей в сутки в полном объеме.

По данным агентства, Россия может наращивать объемы, чтобы компенсировать упущенную выгоду. Доходы страны от экспорта нефти выросли на 1,7 млрд долларов до 15 млрд долларов в прошлом месяце, но были на 27% ниже, чем год назад, а налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% в годовом исчислении.

"У России, похоже, нет проблем с поиском желающих купить свою нефть и нефтепродукты, часто за счет других членов ОПЕК+ на двухуровневом рынке, который возник после вступления в силу эмбарго",- отмечают в МЭА.

Агентство прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки в годовом исчислении в 2023 году до среднего уровня 102 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс. баррелей в сутки выше, чем в прогнозе за март.

"Восстановление спроса в Китае продолжает превосходить ожидания: в марте страна установила исторический рекорд на уровне 16 млн баррелей в сутки", - отмечают в МЭА.

По данным агентства, падение мировых цен на нефть в течение последнего месяца произошло из-за снижения промышленной активности и более высоких процентных ставок, "что в совокупности привело к тому, что сценарии рецессии набирают обороты".

"Текущий рыночный пессимизм, однако, резко контрастирует с более жестким рыночным балансом, который мы ожидаем во второй половине года, когда ожидается, что спрос превысит предложение почти на 2 млн баррелей в сутки", - добавили в МЭА.

Напомним, Министерство энергетики России заявило, что сокращение добычи нефти в стране в апреле почти достигло целевого уровня в 500 тысяч баррелей в сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТА