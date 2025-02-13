Росія збільшила доходи від нафти, незважаючи на санкції, - МЕА

Агентство повідомило, що минулого місяця всю російську нафту було продано за ціною, що перевищує встановлену Заходом межу в 60 доларів за барель.

Сполучені Штати ввели найширший пакет санкцій на початку січня проти російських нафтових компаній і танкерів, що перевозять російську нафту, через війну Москви проти України. Деякі з санкцій набувають чинності пізніше в лютому або в березні.

"Нові санкції США щодо Росії та Ірану сколихнули ринки на початку року, але вони поки що не мали істотного впливу на світові поставки нафти", - ідеться у звіті агентства, що консультує промислово розвинені країни.

За оцінками МЕА, обмеження США наклали на танкери з чорного списку, які торік перевозили близько 1,5 млн барелів російської сирої нафти на день і близько 200 тис. барелів нафтопродуктів на день.

У МЕА заявили, що незважаючи на масштабні західні енергетичні санкції Москва знайде "нові шахрайські методи судноплавства для підтримки цього прибуткового експорту".

За даними МЕА, експорт сирої нафти і нафтопродуктів з Росії минулого місяця загалом відповідав обсягам грудня і становив близько 7,4 млн барелів на добу.

Видобуток нафти в Росії минулого місяця зріс на 100 тис. барелів на добу до 9,2 млн барелів на добу, що перевищує квоту ОПЕК+ у 8,98 млн барелів на добу.

Видобуток нафти в Росії у 2025 році в середньому прогнозується на рівні 9,25 млн барелів на день, що лише на 150 тис. барелів на день нижче прогнозу минулого місяця.

Російський експорт сирої нафти отримав деяку підтримку від скорочення внутрішнього споживання нафти на тлі неодноразових успішних атак українських безпілотників на НПЗ, згідно з даними МЕА. Агентство знизило прогноз щодо переробки сирої нафти в Росії в першому кварталі на 170 тисяч барелів на день через атаки.