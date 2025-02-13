Россия увеличила доходы от нефти, несмотря на санкции, - МЭА

Агентство сообщило, что в прошлом месяце вся российская нефть была продана по цене, превышающей установленный Западом предел в 60 долларов за баррель.

Соединенные Штаты ввели самый широкий пакет санкций в начале января против российских нефтяных компаний и танкеров, перевозящих российскую нефть, из-за войны Москвы против Украины. Некоторые из санкций вступают в силу позднее в феврале или в марте.

"Новые санкции США в отношении России и Ирана всколыхнули рынки в начале года, но они пока не оказали существенного влияния на мировые поставки нефти", - говорится в отчете агентства, консультирующего промышленно развитые страны.

По оценкам МЭА, ограничения США наложили на танкеры из черного списка, которые в прошлом году перевозили около 1,5 млн баррелей российской сырой нефти в день и около 200 тыс. баррелей нефтепродуктов в день.

В МЭА заявили, что несмотря на масштабные западные энергетические санкции Москва найдет "новые мошеннические методы судоходства для поддержания этого прибыльного экспорта".

По данным МЭА, экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в прошлом месяце в целом соответствовал объемам декабря и составил около 7,4 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в России в прошлом месяце выросла на 100 тыс. баррелей в сутки до 9,2 млн баррелей в сутки, что превышает квоту ОПЕК+ в 8,98 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в России в 2025 году в среднем прогнозируется на уровне 9,25 млн баррелей в день, что всего на 150 тыс. баррелей в день ниже прогноза прошлого месяца.

Российский экспорт сырой нефти получил некоторую поддержку от сокращения внутреннего потребления нефти на фоне неоднократных успешных атак украинских беспилотников на НПЗ, согласно данным МЭА. Агентство понизило прогноз по переработке сырой нефти в России в первом квартале на 170 тысяч баррелей в день из-за атак.