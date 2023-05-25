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Росія займається Z-пропагандою, втрачаючи реальні військові кораблі, - британська розвідка

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Україна, Четвер 25 травня 2023 09:10
Росія займається Z-пропагандою, втрачаючи реальні військові кораблі, - британська розвідка Фото: розвідувальне судно "Іван Хурс" було атаковано у Чорному морі (kchf.ru)
Автор: Олександр Білоус

Росія здійснює пропагандистські інформаційні операції перед українським наступом. Проте її флот залишається вразливим перед ударами у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, аналіз, проведений Geollect, показує, що 14 травня дані автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) комерційних судів були віддалено підроблені, щоб створити ілюзію 65-кілометрового російського символу Z у Чорному морі, який можна побачити у програмному забезпеченні для відстеження.

АІС використовується для відстеження суден, у тому числі для забезпечення їхньої безпеки. Сліди на зображенні вказують на швидкість судна до 102 вузлів (188 км/год), що свідчить про те, що вони були підробленими.

За даними британської розвідки, проросійські суб'єкти, ймовірно, провели спуфінг як інформаційну операцію, можливо, у спробі підняти бойовий дух Росії перед очікуваним українським контрнаступом.

"Підміна АІС збільшує ризик морських пригод. Незважаючи на віртуальні інформаційні операції Росії в Чорному морі, її фізичний флот залишається вразливим: розвідувальне судно "Іван Хурс", ймовірно, зазнало атаки 24 травня 2023 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" був атакований вранці 24 травня. Він знаходився у акваторії Чорного моря.

Корабель "Іван Хурс" входить до складу Чорноморського флоту Росії. Він призначений для того, щоб вести радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. При цьому інформацію про бортове озброєння судна засекречено.

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