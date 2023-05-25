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Россия занимается Z-пропагандой, теряя реальные военные корабли, - британская разведка

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Украина, Четверг 25 мая 2023 09:10
Россия занимается Z-пропагандой, теряя реальные военные корабли, - британская разведка Фото: разведывательное судно "Иван Хурс" было атаковано в Черном море (kchf.ru)
Автор: Александр Белоус

Россия проводит пропагандисткие информационные операции перед украинским наступлением. Однако ее флот остается уязвимым перед ударами в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, анализ, проведенный Geollect, показывает, что 14 мая данные автоматической идентификационной системы (АИС) коммерческих судов были удаленно подделаны, чтобы создать иллюзию 65-километрового российского символа Z в Черном море, видимого в программном обеспечении для отслеживания.

АИС используется для отслеживания судов, в том числе для обеспечения их безопасности. Следы на изображении указывают на скорость судна до 102 узлов (188 км/ч), что также свидетельствует о том, что они были поддельными.

По данным британской разведки, пророссийские субъекты, вероятно, провели спуфинг как информационную операцию, возможно, в попытке поднять боевой дух России перед ожидаемым украинским контрнаступлением.

"Подмена АИС увеличивает риск морских происшествий. Несмотря на виртуальные информационные операции России в Черном море, ее физический флот остается уязвимым: разведывательное судно "Иван Хурс", вероятно, подверглось атаке 24 мая 2023 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российский разведывательный корабль "Иван Хурс" был атакован утром 24 мая. Он находился в акватории Черного моря.

Корабль "Иван Хурс" входит в состав Черноморского флота России. Он предназначен для того, чтобы вести радиоразведку и радиоэлектронную борьбу. При этом информация о бортовом вооружении судна засекречена.

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