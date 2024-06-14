Росія заявляє про нібито "знищення" українських літаків. Повітряні сили відреагували

"Зараз в публічному просторі з'являється і відеоматеріали, і відеокоментарі про те, що Україна нібито втрачає свої літаки. Ми маємо розуміти, що ми не можемо повідомляти коли ворог влучає, наприклад, чи то у макет, чи то у справжній літак. Тому що це підігрування ворогу", - зазначив він.

Речник закликав українців довіряти Повітряним силам та офіційній інформації, оскільки ворог зараз активно використовує різні типи інформаційного та психологічного впливу на населення.

"Ми робимо все можливе. В тому числі маневрування, переміщення, введення противника в оману, щоб максимально вберегти наші борти, наших людей. Тож ми маємо зберігати свідомий розум та довіряти лише об'єктивній, перевіреній інформації", - сказав Євлаш.

Варто додати, що 11 червня Міноборони РФ опублікувало відео нібито знищення українського літака Су-25 на аеродромі у Дніпропетровській області. Наступного дня росіяни стверджували, що нібито атакували стоянку літаків та інфраструктуру авіаційної бази ЗСУ.