Росія заявила про використання в Україні новітніх танків Т-14 "Армата". ЗМІ оцінили ризики

Що кажуть в Росії про ці танки

Як пишуть видання з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ, ці машини були оснащені додатковим захистом, а екіпажі пройшли "бойове злагодження" на полігонах.

"Сьогодні ці танки вперше були використані у війні після того, як Кремль наказав виготовити 2300 танків", - пише Sky News.

Відомо, що танк Т-14 має безпілотну вежу, а екіпаж дистанційно керує озброєнням з "ізольованої броньованої капсули, розташованої в лобовій частині корпусу".

Максимальна швидкість цих танків по автомобільних шляхах становить 80 кілометрів на годину.

Що з Т-14 не так

Іноземні ЗМІ нагадують, ще в січні британська військова розвідка повідомила, що російські війська в Україні неохоче ухвалили першу партію цих машин через "поганий стан" танків.

На думку розвідки Британії, використання Т-14, ймовірно, було б "рішенням з високим ступенем ризику", яке було б прийнято насамперед у пропагандистських цілях.

"Йдеться про виробництво, ймовірно, лише в кілька десятків, тоді як командири в РФ навряд чи довірятимуть цій машині в бою", - заявили британські військові.

Зокрема, в грудні державна корпорація "Ростех" почала виробництво близько 40 танків, постачання яких очікувалося після 2023 року.

Журналісти звертають увагу, що 11 років розробки цих танків супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру автопарку та повідомленнями про проблеми з виробництвом.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що Росія розглядала можливість відправки своїх нових основних бойових танків Т-14 "Армата" в Україну.

Додамо, танк "Армата" відомий тим, що він заглухнув посеред площі у Москви під час репетиції військового параду в травні 2015 року.

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