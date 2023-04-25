РФ заявила об использовании в Украине новейших танков Т-14 "Армата". СМИ оценили риски

Что говорят в России об этих танках

Как пишут издания со ссылкой на российские пропагандистские СМИ, эти машины были оснащены дополнительной защитой, а экипажи прошли "боевое разрешение" на полигонах.

"Сегодня эти танки были впервые использованы в войне после того, как Кремль приказал изготовить 2300 танков", - пишет Sky News.

Известно, что танк Т-14 имеет беспилотную башню, а экипаж дистанционно управляет вооружением из "изолированной бронированной капсулы, расположенной в лобной части корпуса".

Наибольшая скорость этих танков по автодорогам составляет 80 км в час.

Что с Т-14 не так

Иностранные СМИ напоминают, что еще в январе британская военная разведка сообщила, что российские войска в Украине неохотно приняли первую партию этих машин из-за "плохого состояния" танков.

По мнению разведки Британии, использование Т-14, вероятно, было бы "решением с высокой степенью риска", принятым прежде всего в пропагандистских целях.

"Речь идет о производстве, вероятно, лишь в несколько десятков, тогда как командиры в РФ вряд ли будут доверять этой машине в бою", - заявили британские военные.

В частности, в декабре государственная корпорация "Ростех" приступила к производству около 40 танков, поставки которых ожидались после 2023 года.

Журналисты обращают внимание, что 11 лет разработки этих танков сопровождались задержками, сокращением планируемого размера автопарка и сообщениями о проблемах с производством.

Напомним, ранее мы также писали, что Россия рассматривала возможность отправки новых новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украину.

Добавим, танк "Армата" известен тем, что он заглох среди площади в Москве во время репетиции военного парада в мае 2015 года.

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