Россия заявила об атаке дронов на Северную Осетию: оттуда взлетают МиГи

Россия заявляет, что Северную Осетию пытались атаковать украинские дроны, а целью атаки якобы был аэродром. Там базируются самолеты МиГ-31К и Ту-22М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и главу республики Сергея Меняйло в Telegram.

Российское Министерство обороны утверждает, что в ночь на 8 июня в Северной Осетии якобы сбили один дрон. По словам главы региона, было три беспилотника, которые летели на военный аэродром.

Традиционно, как утверждают россияне, жертв и разрушений вроде бы нет.

Следует отметить, что в Северной Осетии располагается военный аэродром Моздок. Как известно, там базируется отдельный 485 отдельный вертолетный полк. Это один из аэродромов, откуда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

Также профильное издание Defense Express сообщало, что по состоянию на 22 апреля 2024 года на аэродроме Моздок зафиксировали шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета Су-25М и около 20 вертолетов разных типов.

Следует добавить, что это первая атака на Северную Осетию. Расстояние до подконтрольных Украине территорий составляет не менее 900 км.