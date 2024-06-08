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Россия заявила об атаке дронов на Северную Осетию: оттуда взлетают МиГи

Северная Осетия, Суббота 08 июня 2024 11:37
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Россия заявила об атаке дронов на Северную Осетию: оттуда взлетают МиГи Фото: аэродром Моздок в Северной Осетии могли атаковать дроны (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявляет, что Северную Осетию пытались атаковать украинские дроны, а целью атаки якобы был аэродром. Там базируются самолеты МиГ-31К и Ту-22М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и главу республики Сергея Меняйло в Telegram.

Российское Министерство обороны утверждает, что в ночь на 8 июня в Северной Осетии якобы сбили один дрон. По словам главы региона, было три беспилотника, которые летели на военный аэродром.

Традиционно, как утверждают россияне, жертв и разрушений вроде бы нет.

Следует отметить, что в Северной Осетии располагается военный аэродром Моздок. Как известно, там базируется отдельный 485 отдельный вертолетный полк. Это один из аэродромов, откуда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

Также профильное издание Defense Express сообщало, что по состоянию на 22 апреля 2024 года на аэродроме Моздок зафиксировали шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета Су-25М и около 20 вертолетов разных типов.

Следует добавить, что это первая атака на Северную Осетию. Расстояние до подконтрольных Украине территорий составляет не менее 900 км.

Чем опасны МиГ-31К

Взлет истребителя-перехватчика МиГ-31к в России всегда приводит к масштабной воздушной тревоге в Украине. Эти самолеты являются носителями ракет "Кинжал". Они опасны и являются сложными целями для украинской ПВО.

"Кинжалам" могут противостоять только современные зенитно-ракетные комплексы. До весны 2023 года у Украины не было возможности уничтожать эти ракеты. Только с передачей систем Patriot это стало возможным.

В последний раз Россия атаковала Украину "Кинжалами" в ночь на 26 мая. Тогда оккупанты выпустили две ракеты, но силы ПВО не сбили их.

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