UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія звозить на окуповані території "мігрантів-кримінальників", - ЦНС

Фото: загарбники РФ використовують мігрантів для впливу на окупованих територіях (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання посилення контролю над окупованими територіями. Для цього вони завозять мігрантів-кримінальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Відомо, що російські окупанти завозять на тимчасово окуповані території мігрантів. 

Як повідомляють в ЦНС, такі особи традиційно перебувають під впливом ФСБ, яке зазвичай використовує кримінальні прошарки суспільства для поширення свого контролю.

Через це на тимчасово окупованих територіях України утворились етнічні кримінальні групи.

"Зокрема на півдні Донецької області новостворені кримінальні групи контролюють обіг зброї, брухту, наркотиків та займаються “кришуванням” пасажирських перевезень", - зазначили в ЦНС.

Методи впливу РФ на окупованих територіях

Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.

Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.

Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News