Росія звозить на окуповані території "мігрантів-кримінальників", - ЦНС

Відомо, що російські окупанти завозять на тимчасово окуповані території мігрантів.

Як повідомляють в ЦНС, такі особи традиційно перебувають під впливом ФСБ, яке зазвичай використовує кримінальні прошарки суспільства для поширення свого контролю.

Через це на тимчасово окупованих територіях України утворились етнічні кримінальні групи.

"Зокрема на півдні Донецької області новостворені кримінальні групи контролюють обіг зброї, брухту, наркотиків та займаються “кришуванням” пасажирських перевезень", - зазначили в ЦНС.