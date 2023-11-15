Россия свозит на оккупированные территории "мигрантов-уголовников", - ЦНС

Известно, что российские оккупанты завозят на временно оккупированные территории мигрантов.

Как сообщают в ЦНС, такие лица традиционно находятся под влиянием ФСБ, обычно использующего уголовные слои общества для распространения своего контроля.

Поэтому на временно оккупированных территориях Украины образовались этнические криминальные группы.

"В частности, на юге Донецкой области созданные криминальные группы контролируют оборот оружия, лома, наркотиков и занимаются "крышиванием" пассажирских перевозок", - отметили в ЦНС.