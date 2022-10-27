Росія завозить у Херсон мобілізованих, щоб використати їх як гарматне м'ясо, - Буданов

У тимчасово окупований Херсон РФ завозить нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Головного управління розвідки Кирила Буданова у коментарі CNN .

"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", - сказав генерал-майор.

Буданов зазначив, що водночас країна-агресор вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.

"Москва усвідомлює всю складність їхньої ситуації та не хоче, щоб вони потрапили у повне оточення", - підкреслив глава ГУР.

Офіцер наголосив, що відведення РФ прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".

"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і у бік Нової Каховки", - додав Буданов.