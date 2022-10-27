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Росія завозить у Херсон мобілізованих, щоб використати їх як гарматне м'ясо, - Буданов

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 05:49
Росія завозить у Херсон мобілізованих, щоб використати їх як гарматне м'ясо, - Буданов Фото: Росія завозить у Херсон мобілізованих, щоб використати їх як гарматне м'ясо (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупований Херсон РФ завозить нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Головного управління розвідки Кирила Буданова у коментарі CNN.

"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", - сказав генерал-майор.

Буданов зазначив, що водночас країна-агресор вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.

"Москва усвідомлює всю складність їхньої ситуації та не хоче, щоб вони потрапили у повне оточення", - підкреслив глава ГУР.

Офіцер наголосив, що відведення РФ прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".

"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і у бік Нової Каховки", - додав Буданов.

Раніше ми писали, що окупанти продовжують тікати з Херсона, вони вивозять майно та документи.

Окрім цього, росіяни змушують місцевих жителів залишати місто.

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