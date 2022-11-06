Росія завдала збитків природі України на 1,35 трлн гривень і це ще "не реальна картина"

"Внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн. Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не відображає реальної картини", - цитує відомство дані Оперштабу з фіксації екозлочинів РФ.

Так, щодня через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини.

"З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн. Для порівняння: у 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 млн тонн на рік", - пояснюють в повідомленні.

Тим часом загалом в Україні вже постраждало 3 млн га лісів, а це майже третина лісового фонду нашої держави. При чому деякі з них - втрачені назавжди.

"Росія перетворила наші родючі чорноземи в найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років", - зазначили в повідомленні.

Крім того, війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими - окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що окупанти в Херсонській області створили колосальну екологічну загрозу. Росіяни підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його приток, через це у річці опинилися тонни мастила та пального.

Додамо, також Росія за вісім місяців війни спричинила значні збитки, зокрема, й Чорному морю, було зафіксовано вже близько 700 випадків смерті дельфінів.