UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія завдала збитків природі України на 1,35 трлн гривень і це ще "не реальна картина"

Фото: Росія завдала збитків природі України на 1,35 трлн гривень (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти завдали збитків довкіллю Україні на понад 1,35 трлн гривень. В країні вже постраждала третина лісового фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Рахункової палати.

"Внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн. Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не відображає реальної картини", - цитує відомство дані Оперштабу з фіксації екозлочинів РФ.

Так, щодня через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини.

"З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн. Для порівняння: у 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 млн тонн на рік", - пояснюють в повідомленні.

Тим часом загалом в Україні вже постраждало 3 млн га лісів, а це майже третина лісового фонду нашої держави. При чому деякі з них - втрачені назавжди.

"Росія перетворила наші родючі чорноземи в найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років", - зазначили в повідомленні.

Крім того, війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими - окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що окупанти в Херсонській області створили колосальну екологічну загрозу. Росіяни підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його приток, через це у річці опинилися тонни мастила та пального.

Додамо, також Росія за вісім місяців війни спричинила значні збитки, зокрема, й Чорному морю, було зафіксовано вже близько 700 випадків смерті дельфінів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаЕкологічна катастрофарека Днепр