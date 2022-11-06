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Россия нанесла ущерб природе Украины на 1,35 трлн гривен и это еще "не реальная картина"

Фото: Россия нанесла ущерб природе Украины на 1,35 трлн гривен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн гривен. В стране уже пострадала треть лесного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Счетной палаты.

"В результате действий страны-террориста окружающей среде Украины уже нанесли ущерб на сумму свыше 1,35 трлн грн. Но, как утверждают экологи, даже эта сумасшедшая сумма не отражает реальной картины", - цитирует ведомство данные Оперштаба по фиксации экопреступлений РФ.

Так, ежедневно из-за лесных пожаров, от горения и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества.

"С начала войны количество таких выбросов превысило 67 млн тонн. Для сравнения: в 2021 и 2020 годах они составляли всего 2,2 млн тонн в год", - объясняют в сообщении.

Тем временем в Украине уже пострадало 3 млн га лесов, а это почти треть лесного фонда нашего государства. Причем некоторые из них - потеряны навсегда.

"Россия превратила наши плодородные черноземы в наиболее загрязненные взрывчаткой земли в мире. Около трети территории Украины потребует разминирования, на что понадобится минимум 10 лет", - отметили в сообщении.

Кроме того, война угрожает не только окружающей среде Украины, а уже повлекла ряд проблем для окружающей среды в Европе и в перспективе угрожает еще большими - оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и прибегают к ядерному шантажу на оккупированной Запорожской АЭС.

Напомним, недавно мы писали, что оккупанты в Херсонской области создали колоссальную экологическую угрозу. Россияне подрывают плавсредства и суда у пристаней и причалов Днепра и его притоков, из-за чего в реке оказались тонны масла и горючего.

Добавим, также Россия за восемь месяцев войны нанесла значительный ущерб, в том числе и Черному морю, было зафиксировано уже около 700 случаев смерти дельфинов.

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