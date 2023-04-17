Росія завдала збитків "Енергоатому" в сумі понад 32 мільярди гривень

РФ завдала "Енергоатому" значних збитків. Вартість зруйнованого через російську агресію майна вже сягнула 32 млрд гривен.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал "Енергоатому".

Також в "Енергоатомі" зазначили, що розмір втрат і збитків, буде визначений після деокупації ЗАЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном та його повної перевірки й інвентаризації.

"Внаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" були пошкоджені або знищені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну завдало збитків екології на суму 3 трильйони гривень.

Також раніше ми писали про те, що Росія за понад рік повномасштабної війни зруйнувала та пошкодила в Україні медичних закладів на 2,5 мільярда доларів.

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