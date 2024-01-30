Росія завдала удару по Мирнограду Донецької області: є загиблий та постраждала

Росія здійснила ракетну атаку по Мирнограду Донецької області, внаслідок чого є загиблий та постраждала. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
"За даними слідства, 29 січня 2024 року, близько 23:00, російська армія вчергове завдала ракетного удару по Мирнограду. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у відомстві, внаслідок ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому. Крім того, поранень дістала жінка 50 років. Її з забоями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
"Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону", - зазначають у Донецькій обласній прокуратурі.
Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300. Силам ППО вдалося збити 15 ворожих безпілотників.
Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.
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