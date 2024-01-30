Росія завдала удару по Мирнограду Донецької області: є загиблий та постраждала

"За даними слідства, 29 січня 2024 року, близько 23:00, російська армія вчергове завдала ракетного удару по Мирнограду. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, внаслідок ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому. Крім того, поранень дістала жінка 50 років. Її з забоями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

"Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону", - зазначають у Донецькій обласній прокуратурі.

Фото: влучання ворожої ракети С-300 по Мирнограду Донецької області 29 січня (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)