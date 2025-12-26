Росія завдала удару по критичній інфраструктурі у Волинській області, - ОВА

У четвер, 25 грудня, російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Волинській області. Обстріл стався у вечірній час, коли в регіоні діяв сигнал повітряної тривоги. Інформація про інцидент була підтверджена обласною владою.

Удар по критичній інфраструктурі

Повідомляється, що атака була спрямована на об'єкт, що має важливе значення для функціонування регіону. Удар розцінюється як черговий акт тиску на цивільну інфраструктуру.

Деталі пошкоджень уточнюються, профільні служби проводять обстеження території та оцінюють наслідки.

Наслідки атаки та ситуація в регіоні

За офіційною інформацією, обстріл не призвів до людських жертв серед населення. Усі екстрені та профільні служби були оперативно залучені та продовжують роботу на місці події. Ситуація в області залишається контрольованою, загрози для цивільних немає.

"Під час повітряної тривоги ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в нашій області", - зазначив Іван Рудницький.

Подібні інциденти досить рідкісне явище для західної частини України. Ворог здебільшого завдає ударів по центральній та південній частині країни, а також по столичному регіону та прилеглих областях.