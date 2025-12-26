Росія завдала удару по критичній інфраструктурі у Волинській області, - ОВА

Увечері на Різдво в одному з регіонів на заході України зафіксовано удар по об'єкту критичної інфраструктури. Атака сталася під час повітряної тривоги, на місці одразу почали роботу екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Волинської ОВА Івана Рудницького в мережі Telegram.
У четвер, 25 грудня, російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Волинській області. Обстріл стався у вечірній час, коли в регіоні діяв сигнал повітряної тривоги. Інформація про інцидент була підтверджена обласною владою.
Повідомляється, що атака була спрямована на об'єкт, що має важливе значення для функціонування регіону. Удар розцінюється як черговий акт тиску на цивільну інфраструктуру.
Деталі пошкоджень уточнюються, профільні служби проводять обстеження території та оцінюють наслідки.
За офіційною інформацією, обстріл не призвів до людських жертв серед населення. Усі екстрені та профільні служби були оперативно залучені та продовжують роботу на місці події. Ситуація в області залишається контрольованою, загрози для цивільних немає.
"Під час повітряної тривоги ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в нашій області", - зазначив Іван Рудницький.
Подібні інциденти досить рідкісне явище для західної частини України. Ворог здебільшого завдає ударів по центральній та південній частині країни, а також по столичному регіону та прилеглих областях.
Нагадуємо, що ввечері 25 грудня російські війська завдали авіаційного удару по Запорізькому району, застосувавши керовані авіабомби, внаслідок чого постраждали мирні жителі. За даними обласної військової адміністрації, по території було випущено чотири КАБи, що призвело до пошкодження приватних будинків. Поранення дістали четверо людей похилого віку - три жінки та чоловік, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Зазначимо, що в Києві в лікарні померла 48-річна жінка, яка постраждала під час ворожого обстрілу столиці 23 грудня. За інформацією міської прокуратури, під час атаки безпілотників вона дістала важкі осколкові поранення голови у Святошинському районі та була госпіталізована в критичному стані, проте врятувати її життя медикам не вдалося.