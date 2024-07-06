Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області

В ніч на 6 липня через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу “Шахед” були знеструмлені населені пункти Сумської області у кількох районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання.
Наслідки ворожої атаки уточнюються, повідомили в ОВА.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська атакували Україну кількома групами ударних безпілотників. У Сумах пролунали вибухи.
КП "Міськводоканал" повідомило, що у зв'язку зі знеструмленням усіх об'єктів водоканалу тимчасово припинена подача води в місто.
Також вибух пролунав у Полтавській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.