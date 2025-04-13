Росія завдала удару по дитсадку в Харкові: вибиті вікна та пошкоджено будівлю

Нагадаємо, що сьогодні 13 квітня РФ завдала удару по Сумах.

Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. У момент ударів люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали в громадському транспорті.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого і 20 поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до 34, потім до 83. Наразі центр міста перекрито, там працюють поліцейські, рятувальники, медики.

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