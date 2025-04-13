Росія завдала удару по дитсадку в Харкові: вибиті вікна та пошкоджено будівлю

Російський безпілотник атакував дитсадок у Київському районі Харкова. Пошкоджено фасад будівлі та вибиті вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
Вранці 13 квітня Харків став мішенню для ворожого безпілотника "Молнія", який завдав удару по Київському району міста.
За попередніми даними, РФ вдарила по дитячому садочку.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що інформації про постраждалих наразі немає, але повідомляється, що вибиті вікна та пошкоджено фасад будівлі.
Крім того, наслідки обстрілу також фіксуються у навколишніх багатоквартирних будинках, де також вибиті вікна.
Нагадаємо, що сьогодні 13 квітня РФ завдала удару по Сумах.
Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. У момент ударів люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали в громадському транспорті.
Спочатку повідомлялося про 21 загиблого і 20 поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до 34, потім до 83. Наразі центр міста перекрито, там працюють поліцейські, рятувальники, медики.
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